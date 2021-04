Covid, Decaro: ''Sacrifici adesso per salvare la ripartenza in estate"

BARI - ''Bisogna fare dei sacrifici adesso per assicurare la ripartenza in estate. Con queste parole il Sindaco di Bariparla dell'attuale situazione della pandemia nel nostro paese. "Non ci può essere alcuna ripartenza solida se adesso non dimostriamo di essere all'altezza".