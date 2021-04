ROMA - Nel bollettino di oggi sono 13.708 i nuovi casi su 339.939 tamponi. Il tasso di positività è pari al 4,0% (-2,8%). Le vittime sono 627 (ieri 421). Sono stati conteggiati anche decessi avvenuti nei giorni scorsi in diverse regioni, come per esempio Veneto e Abruzzo. 20.927 i guariti o dimessi. Le terapie intensive calano di 60 unità, -21 i ricoveri ordinari. 11.634.253 le dosi di vaccino somministrate in totale.