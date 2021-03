Moda sposi: nasce il brand Tosetti

COMO – Il settore degli abiti da cerimonia e sposa da oggi vede nascere un nuovo brand, quello della casa moda Tosetti. Si tratta di un brand che ha le sue origini a Como, dove la famiglia Tosetti è famosa per i suoi 90 anni di attività con la loro boutique di abiti da cerimonia. Un’attività che attraverso varie generazioni ha fatto dell’expertise familiare una pietra miliare, con l’obiettivo di trasformare in realtà i sogni dei clienti. – Il settore degli abiti da cerimonia e sposa da oggi vede nascere un nuovo brand, quello della casa moda Tosetti. Si tratta di un brand che ha le sue origini a Como, dove la famiglia Tosetti è famosa per i suoi 90 anni di attività con la loro boutique di abiti da cerimonia. Un’attività che attraverso varie generazioni ha fatto dell’expertise familiare una pietra miliare, con l’obiettivo di trasformare in realtà i sogni dei clienti.





La Tosetti può contare ormai sull’esperienza di ben quattro generazioni, che hanno lavorato nel mondo della sposa e della cerimonia, a partire dai nonni sarti e dalla storica boutique sulla via che porta al centro della città di Como, testimonianza di eccellenza sin dal 1927.

Ora da questa grande esperienza della boutique nasce finalmente il nuovo brand Tosetti, che punta a proprie collezioni sposa e cerimonia, oltre a un progetto Made in Italy, o meglio "Made in Como".

Il punto di forza delle linee della Tosetti sarà la ricercatezza nello stile, la sartorialità più pura e la selezione di tessuti.

Quartier generale la sede dello storico atelier dove è nato il nuovo concept della sposa e degli eventi, con una narrazione contemporanea unita ad un lato romantico ed estremamente elegante.

La Tosetti propone poi porta un’altra grande novità: accanto agli abiti da sposa, da sposo e da cerimonia, affiancherà anche una nuova linea "Made in Como" ad edizione limitata.

Le linee della Tosetti saranno: Sposa, Sposo, Cerimonia, Haute Couture, Accessori, Luxury Travel.

Le collezioni della punteranno idealmente agli anni ‘50, periodo in cui le donne erano particolarmente raffinate, attente al dettaglio e innovative. L’obiettivo vuole essere la rinascita e il ripensamento della moda, in un momento storico come il 2021, in cui convivono codici di abbigliamento differenti, esattamente come il periodo che viviamo, che alterna volumi maxi a silhouette stilizzate.

Un po’ bon ton ma con grinta, per vestire di stile le occasioni speciali, con un filo comune che sarà l’utilizzo e la valorizzazione di tutto ciò che è prodotto a mano, rigorosamente Made in Italy.

A complemento dei servizi offerti la Tosetti riserverà ai clienti, per cerimonie ed eventi prestigiosi, anche le migliori Luxury Destination sul Lago di Como, ovvero le location più esclusive ed uniche del lago.

Luoghi che sono già meta del jet set internazionale e di film come "The House of Gucci", girata proprio in questi giorni.