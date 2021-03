Moda: il design incontra l'occhiale, nasce Brera Eyewear

MILANO – Nasce per unire il design con il mondo degli occhiali il nuovo brand Brera Eyewear. Da sempre simbolo e cuore pulsante della Milano dell’arte e del design, il quartiere Brera è al centro della visione di Brera Eyewear con l’obiettivo di creare connessioni fra i progettisti chiamati a collaborare con il marchio e le persone che amano il design. – Nasce per unire il design con il mondo degli occhiali il nuovo brand Brera Eyewear. Da sempre simbolo e cuore pulsante della Milano dell’arte e del design, il quartiere Brera è al centro della visione di Brera Eyewear con l’obiettivo di creare connessioni fra i progettisti chiamati a collaborare con il marchio e le persone che amano il design.





Brera Eyewear nasce da un’intuizione di Sergio Boroni con la missione di trasformare l’occhiale da semplice accessorio a icona. Brera presenta la prima collezione eyewear nata dai disegni di Alessandro Mendini, architetto e designer simbolo della città di Milano e sviluppata da Alex Mocika, collaboratore storico dell’Atelier Mendini.

Tra le collaborazioni già all’attivo, con i grandi nomi del design internazionale, Brera Eyewear sta realizzando una collezione firmata Studio Fuksas, che verrà presentata nei prossimi mesi.

Alessandro Mendini aveva l’abitudine di lavorare disegnando, penna alla mano senza interruzione. Nella sua vita ha progettato una grande varietà di oggetti, spesso meravigliosi. Quando disegnava un paio di occhiali sul viso di un suo personaggio li rappresentava sempre nello stesso modo, come un occhiale tondo: due piccoli cerchi. Forse era la sua maniera di rappresentare gli occhiali in modo universale come se fossero l’essenza stessa della sua forma o forse era semplicemente un caso.





BAU





Nato dalla contaminazione tra occhialeria e design, Bau è l’esempio lampante di come attraverso l’utilizzo del colore e di forme geometriche si possa reinterpretare in chiave disinvolta e ironica una forma retrò come quella degli occhiali tondi.





ZEBRA





La geometria è protagonista del modello Zebra in cui i tratti e le linee tracciate con la matita si fondono in un pattern fortemente identificativo dello stile di Alessandro Mendini, raffinato ricercatore del legame tra arte e progetto.





BRIDGE





La forma tonda emblematica della collezione Mendini è proposta in una versione total black movimentata dal particolare del ponte centrale di colore rosso o giallo.