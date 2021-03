Juve-Spezia 3-0: gol di Morata, Chiesa e Ronaldo

(via Juventus Fb)

TORINO - Con tre gol nell’ultima mezzora dopo l’ingresso di Morata e Bernardeschi la Signora torna al successo dopo il pari di Verona e si porta a 49 punti, terza a -7 dall’Inter e -3 dal Milan a parità di partite giocate. Netto il cambio di qualità con l’ingresso di Morata, che non segnava in campionato da due mesi e mezzo. Bernardeschi ha messo la firma sui primi due gol, mentre Cristiano Ronaldo tocca la pietra miliare dei 767 gol in carriera, raggiunta prima di lui da Pelè.