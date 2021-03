BRUXELLES - Il commissario Ue al Mercato Interno,, ha auspicato che il passaporto vaccinale Ue, denominato “certificato verde digitale”, sia messo in servizio “prima di giugno”. Il documento “sarà gratuito, disponibile nella lingua di ogni paese di origine. Sarà sicuro, protetto e valido in tutti i paesi dell’Ue”, ha spiegato Breton in un’intervista a Europe 1.