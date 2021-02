Quarantena per chi arriva da Austria e Brasile

ROMA - Il ministro della Salute,, ha firmato la nuova ordinanza allo scopo di arginare la diffusione delle varianti Covid, prevede test e isolamento per i viaggiatori che arrivano da Austria e Brasile. “La lotta alla pandemia non si ferma. La diffusione delle varianti Covid ci impone la massima prudenza. Per questo ho appena firmato un’ordinanza che proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali” ha annunciato su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. “Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo e all’isolamento fiduciario di 14 giorni con ulteriore tampone finale”.