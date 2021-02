Pregliasco: "Variante inglese? In 3-4 settimane rischiamo guai"

MILANO — "I numeri attuali di Covid-19 suggeriscono che siamo sul filo del rasoio, in una situazione che rischia di peggiorare, e il prossimo futuro deve essere di grande attenzione continua". La variante inglese di Sars-CoV-2 incombe e "in 3-4 settimane rischiamo di trovarci nei guai in alcune aree, dove potrebbe diventare predominante nel giro di questo poco tempo". A fare il punto sulla situazione epidemiologica dell'Italia è, virologo dell'università degli Studi di Milano.