Milano: all’ingresso del Pio Albergo Trivulzio attivo l’arco disinfettante

MILANO – Nella sede di Milano dell’ASP IMMeS e PAT, presso l’ingresso di via Trivulzio, 15, è stato installato un innovativo sistema di igienizzazione complessiva della persona, con il supporto operativo di BELL Sanify, divisione del Gruppo BELL specializzata in sanificazione e cleaning. – Nella sede di Milano dell’ASP IMMeS e PAT, presso l’ingresso di via Trivulzio, 15, è stato installato un innovativo sistema di igienizzazione complessiva della persona, con il supporto operativo di BELL Sanify, divisione del Gruppo BELL specializzata in sanificazione e cleaning.





Questa collaborazione rientra tra le iniziative che il Pio Albergo Trivulzio ha messo in campo sin dall’inizio della pandemia, compreso il servizio di disinfezione degli ambienti a mezzo atomizzatore elettrostatico, attivato dalla metà di marzo.

La nuova struttura, a forma di arco, permette di vaporizzare su tutti coloro che entrano nell’edificio una soluzione disinfettante, a base di ipoclorito di sodio e olio essenziale di eucalipto, rendendo gli ingressi ancora più sicuri. E’ in programma l’installazione di un analogo dispositivo che sarà posizionato in prossimità dell’ingresso al centro vaccinale da parte dell’utenza esterna.

Capace di eliminare fino al 95% degli agenti patogeni presenti sull’epidermide, capelli, mascherine, scarpe e indumenti, questo gel igienizzante è dotato di elevato potere antibatterico.

La soluzione viene nebulizzata per alcuni secondi in corrispondenza del passaggio della persona sotto la struttura ad arco, attivato da fotocellule.

La tecnologia e gli agenti disinfettanti impiegati non sono in alcun modo dannosi per la salute delle persone e non macchiano i capi di abbigliamento.

Prosegue pertanto, all’interno dell’azienda, la continua implementazione di misure volte ad innalzare ulteriormente la prevenzione della diffusione del virus SARSCoV-2.

