Lombardia, tamponi rapidi gratis per scuole e istituti professionali

MILANO — Avvio della prenotazione dell'offerta di tamponi antigenici per scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione professionale in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato, su proposta del vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, e di concerto con l'assessore all'Istruzione Fabrizio Sala, la delibera su questo tema volta ad aumentare la sorveglianza sanitaria e i testing tra gli studenti dai 14 ai 19 anni e il personale docente e non delle scuole superiori.