Lombardia, prenotati vaccini per 11mila over 80

MILANO — Sono stati inviati i primi 11 mila sms con gli appuntamenti per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli over 80 per la campagna che prenderà il via domani in 74 centri vaccinali che, per questa fase, sono situati quasi tutti all'interno delle Asst delle 8 Ats lombarde. A Milano, grazie alla collaborazione dell'Esercito, l'Asst Santi Paolo e Carlo potrà avvalersi dell'ospedale militare di Baggio. Sono in corso di definizione anche le strutture in cui potranno somministrare i vaccini i medici di medicina generale che hanno aderito alla campagna. Alle 14 di oggi le adesioni alla campagna arrivate in via telematica a Regione Lombardia erano 349.887, pari a quasi il 50% dei 726.000 over 80.