La lettera a Mario Draghi: "Il Recovery Plan deve essere occasione di rilancio del settore marmifero italiano"

FOGGIA – Una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che chiede di rilanciare il settore marmifero italiano. A stilarla i responsabili della Stilmarmo di Apricena, in provincia di Foggia, nota industria di import ed export di marmi e pietre. – Una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che chiede di rilanciare il settore marmifero italiano. A stilarla i responsabili della Stilmarmo di Apricena, in provincia di Foggia, nota industria di import ed export di marmi e pietre.

Questi alcuni passaggi della lettera indirizzata al Presidente Draghi.





"L’Unione Europea, per il suo sviluppo, ha individuato 14 materie prime strategiche e tra queste, quelle maggiori, si trovano sotto i nostri piedi: i 'marmi' e le 'pietre ornamentali', di cui il bacino marmifero di Carrara e quello di Apricena rappresentano la maggiore 'espressione' della natura. Disponiamo, insomma, di straordinarie 'risorse' e abbiamo competenze e professionalità. Ma non bastano.

Occorre che il nostro Paese ripensi velocemente la propria politica economica, industriale e, soprattutto, culturale. Il 'Recovery Plan' rappresenta il momento giusto per farlo e la sede più opportuna per assegnare ai 'marmi' e alle 'pietre ornamentali' un ruolo strategico nell’economia nazionale.





I marmi e le pietre ornamentali sono green





Sono risorse 'naturali', green dalle origini. Non è necessario utilizzare fonti primarie di energia per la loro produzione: i 'marmi' e le 'pietre ornamentali' sono semplicemente sotto i nostri piedi. Vanno soltanto estratti e poi lavorati. La loro durata è senza compromessi e senza pari. Lo testimonia la storia millenaria.

Per uscire dalla crisi, come non pensare, dunque, di puntare su queste straordinarie 'risorse' naturali? Ciò potrebbe costituire la terza rivoluzione industriale, se soltanto si considerasse che anche gli 'scarti' di estrazione e lavorazione non sono 'rifiuti' ma 'materia prima secondaria'. Si pensi all’uso tradizionale della 'polvere di marmo' come additivo per dentifrici. Secondo gli scienziati, la 'farina di pietra' potrebbe anche essere utilizzata come riempitivo per asfalto, cemento, gesso e molto altro. Ma nessuna di queste possibilità ha ancora raggiunto una svolta di mercato, per mancanza di adeguate politiche di sostegno a queste 'nuove' economie circolari.

Cosa può, dunque, fare al riguardo il nostro Governo nell’immediatezza? Tantissimo. A partire dall’inserire i 'marmi' e le 'pietre ornamentali' d’Italia nel 'Piano strategico di resilienza e rilancio nazionale', si creerebbero le premesse per intraprendere la strada di una crescita economica di lungo termine.





Risorse che vanno protette dallo Stato





In che modo? Innanzitutto, tutelando legislativamente le nostre 'pietre naturali' dalla concorrenza sempre più crescente di 'prodotti ceramici', che riproducono ormai fedelmente i nostri 'marmi' pur non avendo nulla di marmo e che vengono addirittura commercializzati utilizzando impropriamente i nomi delle nostre 'pietre naturali'.

Se non tuteliamo i nostri materiali, complice la crisi in atto, le cave ed i laboratori di lavorazione pietre e marmi saranno costretti a ridurre drasticamente il numero degli addetti se non a chiudere i battenti.

I territori interessati perderebbero così altri posti di lavoro diretti e nell’indotto, in un drammatico momento storico. I prodotti non agricoli meritevoli di tutela costituiscono un rilevante potenziale economico, che oggi non possiamo sfruttare appieno.

L’estensione, ad esempio, di protezione di IG (Indicazioni Geografiche) a tali prodotti porterebbe un notevole vantaggio potenziale per le PMI coinvolte ed un contributo significativo all’occupazione e alla crescita economica dei territori interessati.





Gli interventi urgenti





Per far recuperare quel necessario vantaggio competitivo alle nostre 'pietre naturali' in un mercato globalizzato fatto di costi del lavoro disomogenei, occorre intervenire, al più presto, sovvenendo l’industria estrattiva italiana e quella della lavorazione 'in loco' di marmi e pietre con misure di sostegno ad hoc.

Ad esempio, prevedendo contributi a fondo perduto e/o crediti d’imposta in conto costi di sbancamento di cava, macchinari, attrezzature e mezzi d’opera nonché a valere sulla promozione e diffusione in tutto il mondo delle nostre 'meraviglie' naturali; incentivando, all’uopo, sinergie tra le PMI del settore e le Università italiane; introducendo, altresì, il 'gasolio marmifero', al pari del 'gasolio agricolo' e di quello 'nautico'.





Subito il "mutuo marmifero"





I 'marmi' e le 'pietre ornamentali' rappresentano la maggiore risorsa del sottosuolo italiano e contribuiscono al Pil nazionale per un valore di poco superiore all’1%. Un valore di tutto rispetto, che legittimerebbe una maggiore attenzione del mondo creditizio attraverso l’istituzione di forme tecniche di credito specializzato, costruite 'su misura' in funzione delle peculiarità del suo processo estrattivo (caratterizzato da consistenti investimenti iniziali in sbancamento di strati sterili per la successiva messa in produzione del giacimento utile), che oggettivamente necessita di periodi di preammortamento finanziario molto più lunghi rispetto a quelli comuni.

Manca, nel nostro sistema, il 'credito estrattivo-marmifero', essendoci, viceversa, il 'credito agrario', il 'credito peschereccio' e quello 'edilizio'.

L’istituzione di 'forme tecniche di credito specializzato' rappresenta – oggi più di allora, essendo ormai 'globale' il contesto in cui siamo destinati ad operare – la condizione necessaria ed indispensabile per dare effettivo slancio ad un settore 'strategico' qual è quello estrattivo-marmifero.

La 'Grande Crisi' che stiamo vivendo, tra forti spinte innovatrici globali e residue resistenze domestiche, potrebbe essere l’occasione giusta per scrivere (insieme) una rivoluzionaria pagina del cambiamento necessario".