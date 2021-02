I problemi del cashback non sono solo tecnici

ROMA - Gli esercenti lamentano un trucco ricorrente: molti consumatori fanno tante piccole transazioni consecutive per 'scalare' le classifiche. Nessuna norma lo vieta, ma per i commercianti significa dover pagare ogni volta una commissione.Alla base del trucco di pagare molte volte sullo stesso pos con la stessa carta c’è il Supercashback, un premio di 1.500 euro che arriverà per i primi 100mila cittadini che avranno effettuato più transazioni nell’arco dei sei mesi (fino a giugno).Così c’è chi, per esempio, quando fa la spesa poi alla cassa automatica paga un articolo alla volta, ottenendo così uno scontrino e una transazione registrata per ogni cosa che ha messo nel carrello. Diversi i casi di furbetti ai distributori di benzina.