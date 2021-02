ROMA — Lombardia e Lazio rimangono in giallo. Campania, Emilia Romagna e Molise vanno in arancione. La Provincia di Bolzano potrebbe diventare rossa, così come alcune zone in Umbria: Perugia e alcune aree del Ternano. La decisione ufficiale sarà comunicata entro qualche ora al termine dell’analisi della cabina di regia.