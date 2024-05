Al via il beach party targato Oceanman

OCEANMAN Cattolica, in programma dal 24 al 26 maggio 2024, non è soltanto una delle gare di nuoto in mare più partecipate al mondo. Mentre scriviamo, infatti, a diverse settimane dall'evento, gli iscritti sono ben 750. Il 95% dei posti disponibili nelle diverse competizioni è già infatti occupato da atleti di mezzo mondo…

Per i nuotatori e per chi li accompagna la manifestazione prevede però anche momenti di svago, relax... e musica. Perché anche chi fa sport e si allena, a volte ha voglia di ballare.Ecco perché per dare il via ad OCEANMAN Cattolica, gli organizzatori hanno previsto un vero e proprio Beach Party, che seguirà la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

Il beach party di OCEANMAN Cattolica è un evento al alto tasso di divertimento, visto che è prevista la presenza artisti di livello internazionale in grado di far scatenare chiunque.

Venerdì 24 maggio dalle 20, a La Lampara di Cattolica il ritmo sarà decisamente alto grazie alla musica ed all'energia di Helen Brown, dj siciliana attiva in tutto il mondo, capace di far ballare top club come Tito's e BCM Planet Dance a Palma de Mallorca, il Matis a Bologna ed il Luna Glam Club in Sardegna. Con lei in console anche Eddy, resident dj dell'evento, originario di Cattolica. Al microfono, ecco altri due performer internazionali: c'è Monika Kiss, artista ungherese spesso protagonista con la sua voce a Miami in Florida e in giro per il mondo. Entrambe queste artiste fanno parte di House Stars, organizzazione che propone eventi in concomitanza con i più grandi eventi musicali, ad esempio alla Miami Music Week o all'Amsterdam Dance Event. Questa volta collaborano con OCEANMAN Cattolica, un evento sportivo d'eccellenza, per cui la sostanza non cambia. Non manca poi sul palco dell'evento il carismatico Gordon Graham, speaker internazionale di OCEANMAN, originario del Sud Africa.

Come dicevamo, OCEANMAN Cattolica, è un evento sportivo di alto livello. Nel 2023 ha avuto ben 700 e già oggi, mentre scriviamo, è confermata la presenza di nuotatori provenienti da 30 paesi diversi (tra cui una folta delegazione di atleti asiatici, ben 85). La manifestazione è però anche pensata per far scoprire ad atleti ed accompagnatori la bellezze della Romagna... e pure il modo di far festa dei romagnolo, anch'esso celebre in tutto il mondo.

OCEANMAN Cattolica accoglie fin dal 2020 nuotatori di ogni livello e provenienza, per unirsi in una emozionante celebrazione del nuoto e del cameratismo sportivo. Che si tratti di competere per il podio o semplicemente di godersi la bellezza del Mare Adriatico, i partecipanti all'evento, grazie all'ospitalità e la convivialità romagnola, sono sicuri di creare ricordi duraturi e di stringere amicizie che spesso durano per tutta la vita.

Si sceglie tra i 10 km della OCEANMAN, i 5 km della Half OCEANMAN, i 2 km della Sprint oppure i 2 km di nuoto con le pinne (OCEANFINS). Non solo, c'è anche una gara di 500 metri riservata ai più giovani, OCEANKIDS ed una scatenata staffetta, OCEANTEAMS.

Nata nel 2015, OCEANMAN è la più importante serie di competizioni a livello internazionale dedicata al nuoto "open water" (in acque libere) e l'appuntamento in Romagna è tra i più partecipati dell'intero calendario mondiale.