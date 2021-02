Galli: "Reparto invaso dalle varianti"

MILANO — "Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire tutto quello che si può aprire. Però io mi ritrovo ad avere il reparto invaso da nuove varianti, e questo riguarda tutta quanta l'Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri". Lo dice, infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano a Mattino 5."Questa è la realtà - aggiunge - attorno alla quale è inutile fare ricami". Le varianti "non ce le siamo inventate noi. Ci sono e sono maggiormente contagiose, quindi vuol dire che hanno maggiore facilità a diffondersi in determinate condizioni che non sono situazioni da ritenersi sicure. Presto avremo problemi più seri".