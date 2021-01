Serie A: il Milan vince a Cagliari e torna solo al vertice

(via Ac Milan)





Nella ripresa il Diavolo gestisce sempre il pallino del gioco, e al 52' trova il doppio vantaggio grazie ad un lancio illuminante di Calabria che permette ad 'solito' Ibrahimovic di realizzare in diagonale il 0-2. I sardi sul finale del match cercano di rientrare in partita, con l'ingresso di Pavoletti e Cerri, cercando di approfittare di una 'follia' di Saalemaekers, che fa durare la propria partita una decina di minuti per una doppia ammonizione a distanza di pochi minuti.





L'unica occasione dei rossoblu è di Cerri all'82 che, su cross di Nainggolan, devia di testa ma trova la pronta reazione di Donnarumma. Finisce 0-2 per il Milan, a cui manca 1 punto da conquistare contro l'Atalanta per il titolo di 'campioni d'inverno'.

- Il Milan, in attesa di abbracciare il nuovo bomber Mandzukic, che ha scelto la maglia n.9, sbanca la Sardegna Arena grazie ad una doppietta di Ibrahimovic, che realizza un gol per tempo. Le marcature vengono aperte già nel 5' per il calcio di rigore che l'arbitro Abisso concede ai rossoneri per il fallo in area di Lykogiannis su Ibrahimovic. Dal dischetto lo svedese spiazza Cragno per l'0-1. Gli uomini di Di Francesco, pur alzando il proprio baricentro, non riescono ad impensierire Donnarumma ed il primo tempo si conclude con il vantaggio del Milan.