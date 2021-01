Memoriale della Shoah, Segre: “Erano i nostri fratelli italiani a spingerci dentro i vagoni”

(Agenzia Vista) Milano, 31 Gennaio 2021 - “Poesia di primo levi, quando ognuno è la traccia di ognuno, quando ognuno è il sigillo dell’altro non può esserci indifferenza. L’indifferenza porta alla violenza, è già violenza. Quando i fascisti ci portarono al macello sentivamo parolacce urla e grida in italiano. Erano i nostri fratelli a spingerci nei vagoni e sigillati. Quando ognuno era l’altro, ognuno piangeva con le lacrime dell’altro”. Così la senatrice a vita Liliana Segre in occasione dell’incontro “Memoria della deportazione dalla stazione di Milano" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio al Memoriale della Shoah di Milano. /