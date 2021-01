LONDRA — Autobus come ambulanze: accade a Londra dove il personale del servizio sanitario si appresta ad effettuare il trasporto dei pazienti malati di Covid a bordo di due autobus trasformati in ambulanze. Lo rende noto ilsottolineando come questo sia il segnale di quanto l’emergenza Covid abbia messo sotto pressione il sistema sanitario della capitale. I mezzi potranno trasportare fino a 4 pazienti per volta.