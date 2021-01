Covid: Rt di nuovo sopra l'1, ma nessuna regione tornerà rossa

ROMA - L'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato oggi che l'indice Rt in Italia è ancora superiore a 1,03, con 12 regioni considerate a "rischio alto". Ma da quanto emerge dalla cabina di regia per la classificazione delle regioni, da lunedì 11 nessuna tornerà in zona rossa, mentre cinque diventeranno arancioni. Si tratta di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia, le altre resteranno zona gialla. Sulla decisione non ha pesato soltanto l'indice Rt, ma anche una serie di altri criteri tra cui la capacità di gestione delle terapie intensive.