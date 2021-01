Coronavirus, il bollettino: oggi 15774 nuovi casi, 507 morti

ROMA - Diffusi dali nuovi dati sui contagi da Covid in Italia. Con le 507 vittime delle ultime 24 ore il paese supera la soglia degli 80 mila morti per il virus. Sono esattamente 80.326. Sono 15.774 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 507. Martedì i positivi erano stati 14.242, i morti 616.Sono 175.429 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Martedì i test erano stati 141.641. Il tasso di positività è del 9%, in calo rispetto al 10,05% di ieri.Sono 57 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, sempre secondo i dati del ministero della Salute.