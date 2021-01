Coppa Italia: la Juve batte il Genoa ai supplementari

(via Juventus Fb)





Il Genoa ha accorciato le distanze al 28’ con un colpo di testa di Czyborra e ha pareggiato i conti al 74’ con uno splendido tiro a giro di Melegoni, prolungando la partita ai supplementari. Ci ha pensato il debuttante Rafia a regalare i quarti di finale a Pirlo al 104’. La Juventus affronterà la vincente del match tra Sassuolo e Spal.





Nel pomeriggio, il Napoli ha superato l'Empoli per 3 a 2. Le reti portano le firme di Di Lorenzo, Lozano e Petagna per i partenopei e di Bajrami, autore di una doppietta, per i toscani. Gli azzurri affronteranno la vincente della sfida tra Roma e Spazia ai quarti.

- Negli ottavi di finale di Coppa Italia, la Juventus ha superato un ottimo Genoa per 3 a 2 ai tempi supplementari, qualificandosi ai quarti. Nella prima frazione i bianconeri si sono portati sul doppio vantaggio. Al 2’ Kulusevski si è liberato del diretto marcatore con un controllo a seguire e ha battuto Paleari con un preciso rasoterra. Il giocatore svedese si è reso protagonista della seconda rete al 23’, liberando Morata a tu per tu con l’estremo difensore avversario, grazie ad un passaggio illuminante.