(via Francesco Boccia fb)

ROMA — Il ministro per gli Affari Regionali,, durante il vertice con le Regioni per l’adeguamento del piano vaccinale ha spiegato che “a febbraio arrivano ulteriori 4 milioni di vaccini che si sommano ai due già arrivati. Devono essere garantiti e soprattutto noi dobbiamo somministrarli in tempi rapidissimi”.