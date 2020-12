Ricciardi (Iss): "Dicembre e gennaio saranno terribili"

ROMA — "Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due motivi: per i problemi nell'accesso ai servizi e per le tante differenze a livello ragionale". A sostenerlo Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, nel suo intervento al quinto Orphan Drug Day-L'impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell'ombra?, promosso online dall'Osservatorio malattie rare.