BRUXELLES — “Queste vacanze saranno diverse. Non vogliamo cancellare il Natale ma renderlo più sicuro per tutti”: così la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides al termine della videoconferenza dei Ministri della Salute. Le feste natalizie “non rendono la situazione meno seria. Ogni 17 secondi una persona perde la vita a causa del coronavirus in Europa e ogni giorno più di 5.000 famiglie perdono un loro caro”, ha spiegato la commissaria alla Salute.