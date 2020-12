Basilicata, 61 nuovi contagi e 103 guariti

POTENZA - Sono 61 i nuovi positivi al Covid in Basilicata, nelle ultime 24 ore, dall'analisi di 1.034 tamponi. Lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che è deceduta una persona residente a Matera. In un giorno sono guariti 103 pazienti (in totale sono ora 2.509). I lucani attualmente positivi sono 6.166 e di questi 6.030 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 178. I ricoverati scendono a 136: solo 15 però sono in terapia intensiva (sei a Potenza e nove a Matera).