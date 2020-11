Usa: Biden chiede pazienza. Trump, "Vinco io se contiamo i voti legali"

WASHINGTON - Continua lo spoglio delle schede in sei stati. Intanto il candidato dem si dice sicuro della vittoria ribadisce: "Ogni voto deve essere contato". Trump intanto lancia accuse pesantissime: "Vedo frodi, corruzione e brogli".La campagna di Donald Trump ha avviato un'azione legale in Nevada contro presunte irregolarità nel controllo e nella verifica dei voti. Lo riporta Abc. Il Nevada è uno degli stati chiave nella corsa alla Casa Bianca."Il nostro obiettivo è proteggere l'integrità delle elezioni, non consentiremo che ce le rubino, che i nostri elettori siano silenziati", ha detto il tycoon. "Se si contano i voti legali vinto facilmente", si è spinto ad affermare Trump. E il network tv che comprende Abc, Cbs e Msnbc ha interrotto la trasmissione del discorso. L'anchor Brian Williams ha fatto anche un commento imbarazzante per il tycoon: "Ci troviamo ancora nella posizione inusuale non solo di interrompere il presidente degli Usa, ma anche di correggerlo"."Non ci saranno Stati rossi o Stati blu quando vinceremo. Ci saranno solo gli Stati Uniti d'America". Joe Biden parla già da presidente, anche se la lunga maratona elettorale fatta di spasmodica attesa e notti insonni non si è ancora conclusa. Si contano ancora i voti in un pugno di Stati chiave, ma l'ex vicepresidente sente già le chiavi della Casa Bianca in tasca. Anche se Donald Trump, dovesse davvero perdere, non gliele consegnerà così facilmente.