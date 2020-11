E-R, negozi chiusi nei festivi e stop mercati

BOLOGNA — Scattano le nuove misure anti-Covid in Emilia Romagna. Mascherina indossata sempre, fin dal momento in cui si esce di casa. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le medie e grandi aree di vendita, compresi tutti i complessi commerciali, con l'aggiunta, nei festivi, dello stop ad ogni attività di vendita, anche gli esercizi di vicinato (ad eccezione delle sole farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole, insieme agli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal Dpcm in vigore). Sono le misure previste nell'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, valida da sabato 14 novembre e fino al 3 dicembre.