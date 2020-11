Dire/Tecnè: fiducia in leader partito, Meloni al 37,2%

(Agenzia DIRE) ROMA Continua a salire la fiducia degli elettori nei confronti di Giorgia Meloni che come leader di partito registra un 37,2%, guadagnando un +0,4% rispetto al 36,8% di sette giorni fa. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne' per l'agenzia Dire. A seguire Matteo Salvini (Lega) al 31,5% (+0,4%); Nicola Zingaretti (Partito democratico) 24,5 (-0,1%)%; Silvio Berlusconi (Forza Italia) 22,4% (+0,3%); Carlo Calenda (Azione) 18,5% (-0,3); Matteo Renzi (Italia Viva) 14,2% (-0,2%); Vito Crimi (M5s) 9,6% (-0,1%).La Lega resta al primo posto nel consenso tra i partiti con il 23,4% di preferenze, -0,1% rispetto alla settimana scorsa. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne' per l'agenzia Dire, con interviste effettuate il 13 novembre 2020.Queste le percentuali, con la comparazione a una settimana fa: La Lega al 23,5% contro il 23,8% del 30 ottobre; il Partito democratico al 20,7% contro il 20,6% (+0,1%); Fratelli d'Italia al 17,1% contro 17,0% (+0,1%); Movimento 5 stelle al 14,5% contro il 14,4% (+0,1%); Forza Italia al 7,9% contro il 7,8% (+0,1%); Italia Viva al 3,4% contro il 3,5% (-0,1%); la Sinistra a 3,3% contro il 3,4% (-0,1%); Azione al 3,3% contro il 3,4% (-0,1%); +Europa 1,9% contro 1,8% (-0,1%); Verdi 1,5% contro 1,4% (+0,1%); altri partiti 3%.Scende dello 0,2% la percentuale delle astensioni/incerti: in una settimana passa dal 45% del 6 novembre al 44,8% rilevato ieri.