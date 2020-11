Coronavirus: oggi in Italia 28.337 nuovi casi e 562 vittime

ROMA - Sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24ore su 188.747 tamponi (48 mila in meno), oltre 6mila meno di ieri, che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 1.408.868. Il tasso di positività, nonostante le apparenze, appare dunque in lieve aumento: 15% (+0,4%). Escludendo i tamponi di controllo, la percentuale di positivi su nuovi casi è del 27%. In calo l'incremento delle vittime, 562 in un giorno mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823. I guariti sono 13.574 in più e crescono di 43 unità le terapie intensive e di 216 i ricoveri.