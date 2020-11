Coronavirus: oggi in Italia 22.930 nuovi contagi e 630 morti. +9 in terapia intensiva

ROMA - Oggi in Italia sono 22.930 i nuovi casi da Covid-19 a fronte di 148.945 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è del 15,4% (+0,4%). Rispetto a ieri ci sono stati 5.407 contagiati in meno, ma sono diminuiti anche i tamponi di 39.802 unità. Si registra un calo nei ricoveri in terapia intensiva rispetto al giorno precedente: oggi +9 ieri +43.