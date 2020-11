ROMA — Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato in un’intervista alla Stampa che: ”La curva sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni, anche per effetto delle nostre misure, cominci a flettere. Lavoro per evitare il lockdown totale”. Il premier ha evidenziato che il Governo “ha una strategia” e fa appello ai cittadini perché collaborino. Sul vaccino, il piano sarà “presto in Aula”. Per Natale, l’invito è a festeggiare in famiglia ma con prudenza.