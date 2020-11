(credits: Juventus via Fb)

- Grazie alla vittoria per 2 a 1 sul Ferencvarosi, la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale con due turni d’anticipo e ora si contenderà il primo posto del girone con il Barcellona. All’Allianz Stadium, gli ospiti sono passati in vantaggio al 19’. Uzuni ha messo in rete da distanza ravvicinata sfruttando un cross deviato da Alex Sandro.Il solito Cristiano Ronaldo ha dato avvio alla rimonta, trovando il pareggio al 35’ con una conclusione di sinistro dal limite dell’area che non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario. La rimonta si è concretizzata nei minuti finali. Al 92’ Morata ha schiacciato in rete di testa, servito da un traversone preciso di Cuadrado.