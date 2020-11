Champions League: Juventus travolgente. 4-1 al Ferencvaros

(credits: Juventus Fb)





Lo spagnolo ha firmato la sua personale doppietta al 60’ con un tiro dal limite dell’area. Al 72’ è arrivato il primo gol stagionale di Dybala, abile a sfruttare un errato controllo dell’estremo difensore avversario e a mettere in rete a porta sguarnita.





La quarta rete è arrivata all'82' ed è nata a causa di un errore del difensore avversario che ha consegnato palla a Dybala al limite dell’area, il cui tiro ha trovato la deviazione di Dvali. Boli ha firmato la rete della bandiera per i padroni di casa al 90’, sfruttando alcuni rimpalli nell’area bianconera.

- Dopo la sconfitta con il Barcellona, la Juventus ha ripreso la marcia in Champions con una sonora vittoria per 4 a 1 sul campo del Ferencvaros. Protagonista del match è stato l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, autore di una doppietta. Al 7’ ha sbloccato la gara mettendo la palla in rete facilmente, servito da un preciso cross di Cuadrado.