Buone notizie anche dal vaccino italiano ReiThera

ROMA — Arrivano ottime notizie anche dal vaccino contro Covid-19 tutto italiano. In data odierna ReiThera (società di Castel Romano, in provincia di Roma) ha comunicato l'aggiornamento sullo studio clinico di Fase 1 del suo candidato vaccino Grad-CoV2, dichiarando che "è ben tollerato e induce risposta immunitaria nei soggetti sani di età compresa tra 18 e 55 anni".La Fase 1 prosegue ora con soggetti più anziani, di un'età compresa tra 65 e 85 anni. Lo studio è stato disegnato e condotto in collaborazione con l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, con finanziamenti dal Mur - ministero della Ricerca - e dalla Regione Lazio.