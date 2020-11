“1999 non filtrata”, la nuova proposta di Birra Morena

Dopo aver dedicato alla Lucania lo scorso anno una birra dal nome “Birra Lucana” nel ventennale dell’attività, Birra Morena si presenta sul mercato con “1999 non filtrata” una birra la cui immagine si ispira al passato, alle sue origini lucane, dove da sempre magicamente si rincorrono culture, tradizioni, costumi e sapori. Una terra ancora radicata in un’autenticità senza tempo, che non smette di meravigliare l’animo di chi la abita e di chi la porta con sé fuori i confini nazionali.Grazie ai lieviti ha un aspetto piacevolmente velato con un gusto moderatamente amaro e con sentori di fruttato. E’prodotta a Balvano, in provincia di Potenza, con una selezione di malti 100% italiani.Birra Morena “1999 non filtrata” completa la gamma delle Birre Speciali di Morena. L’azienda con sito produttivo in Balvano, una realtà sul mercato nazionale ed internazionale, ha investito tempo e risorse in progetti di alta qualità finalizzati alla produzione di birre con profumi e sentori piacevoli unici e complessi che hanno rappresentato degnamente il made in Italy nel mondo conquistando mercati in America, Cina, Regno Unito, Finlandia, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Emirati Arabi, Australia e Canada e tanti altri degni di nota.Ulteriori informazioni sull’azienda sono anche reperibili sul sito www.birramorena.com e sulla pagina FB: https://it-it.facebook.com/birramorena/