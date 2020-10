Samih: ''In questo periodo difficile cerco di portare allegria e serenità''

MILANO - E’ disponibile dal 27 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del producer ed artista calabrese Samih – pseudonimo di Samuele Fratini - intitolato “Sotto il palco si fa il botto”, un brano dalle sonorità pop-dance che trascina l’ascoltare in un mondo fatto di allegria e spensieratezza. Un messaggio di positività in un periodo difficile e delicato per la nostra nazione, che sta combattendo contro la pandemia del covid.

A accompagnare il pezzo, il videoclip ufficiale, diretto da Mauro Nigro, che vede come special guest il duo più famoso del web, i Terrons – duo di ragazzi calabresi che vantano milioni di followers e views per i loro video esilaranti, diventati da subito virali.

Cosa rappresenta per te la musica e cosa cerchi di trasmettere?

Per me fare musica rappresenta un modo particolare per evadere dalla realtà del quotidiano che ci disturba e ci mette ogni giorno alla prova sempre.

Da cosa nasce il tuo nome d’arte?

E' il diminutivo derivato dal mio nome di nascita, Samuele dato dal fatto che alcuni amici e colleghi mi chiamavano Sami.

Stai già lavorando al tuo prossimo singolo?

Sì, non mi fermo mai (ride, ndr). Sarà un brano che seguirà sempre la scia della dance, ma questa volta con una tematica differente, ovvero l'amore. Racconta di emozioni e sensazioni vissute in una giornata di piena estate con una ragazza.