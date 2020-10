Polonia-Italia 0-0: occasioni senza gol, azzurri ancora primi

(Nazionale Italiana di Calcio Fb)



L’Italia, in trasferta, non riesce a trovare i tre punti della vittoria necessari per allungare sull’Olanda, bloccata dalla Bosnia. Mancini sceglie Belotti come centravanti, supportato nel tridente da Chiesa e Pellegrini ma contro la Polonia di tanti italiani, gli Azzurri non vanno oltre lo 0-0.L’Italia parte subito bene andando vicinissima al gol all’inizio del match con Chiesa che, però, spara alto a pochi passi dalla porta avversaria. Dall’occasione azzurra a quella della Polonia passano pochissimi minuti. La Polonia ha la grande occasione di passare in vantaggio con Lewandowski, ma Emerson è il protagonista di un intervento prodigioso. L’Italia ci prova ancora con Chiesa, ma il primo tempo termina sullo 0-0.Il secondo tempo inizia con le squadre che non si sbilanciano fino alla nuova occasione per l’Italia con Emerson che, però, manda fuori di testa. L’Italia ci prova ancora prima nuovamente con Emerson e poi con Berardi il cui tiro viene deviato in calcio d’angolo. Anche la Polonia ci prova, ma il risultato non cambia. L’Italia esce dal terreno polacco con un pareggio a reti inviolate.