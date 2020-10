MILANO - Il responsabile delle Malattie infettive dell'ospedale milanese fa sapere che i posti letto per i pazienti affetti da covid-19 non sono più disponibili. "Abbiamo già riconvertito tutto quello che si poteva riconvertire", ha affermato l'infettivologo, secondo cui "il lockdown ci sarà, faremo come la Francia: bisogna solo capire quando".