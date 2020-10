Euro U21: Sottil e Cutrone stendono l'Irlanda

(credits: Nazionale Italiana di Calcio Fb)



Sconfiggendo l'Irlanda per 2-0, l'Italia Under 20 selezionata da Bollini ha degnamente sostituito l'Under 21 per i casi di positività riscontrati fra gli azzurrini, alla vigilia dell'incontro disputatosi all'Arena Garibaldi di Pisa nel pomeriggio di martedì 13 ottobre 2020. Decisivi gli innesti della "principale" Selezione di Nicolato, quali Sottil e di Cutrone, rispettivamente autori della prima e della seconda rete. In attesa del recupero della gara con l'Islanda, l'Italia aggancia l'Irlanda in vetta al proprio girone di qualificazione per i prossimi Europei Under 21.