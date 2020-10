Coronavirus: oggi 19.644 casi e 151 morti. Nuove misure in arrivo

ROMA - Salgono ancora i casi in Italia: oggi se ne registrano 19.644 (ieri erano 19.143), con ben 151 morti (37.210 dall'inizio della pandemia, +60 nelle ultime 24 ore). I tamponi effettuati sono stati 177.669. Crescono anche i casi in terapia intensiva (+79), per un totale di 1.128 e i ricoverati nei reparti Covid-19 (+738), 11.287 totali.