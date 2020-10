ROMA - Il bollettino di oggi diffuso dal Ministero della Salute parla di 10.874 nuovi contagi (ieri erano stati 9.338) su 144mila tamponi effettuati. Sono invece 89 i deceduti (ieri 73). Oggi la nuova mossa restrittiva del governatore: "Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia".