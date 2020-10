ROMA - Mai così tanti positivi in Italia come quelli registrati nelle ultime 24 ore: +7.332 rispetto a ieri. Un primato non solo nel numero di nuovi contagi, ma anche nel numero record di tamponi effettuati: 152.196. Così in Italia, dall’inizio della pandemia di coronavirus, almeno 372.799 persone hanno contratto il Sars-CoV-2. Non varia la percentuale di tamponi positivi sul totale di quelli processati: 5%, equivalente al dato registrato ieri.