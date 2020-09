Salviamo il Museo di Villa Verdi: al via il crowdfunding per il restauro della villa di Giuseppe Verdi



PIACENZA. E partita nengli scorsi giorni, su www.innamoratidellacultura.it, la campagna di raccolta per salvare il Museo di Villa Verdi, la dimora a Sant'Agata di Villanova sull'Arda (PC) dove il grande compositore visse per 50 anni e che ora rischia di chiudere per mancanza di fondi, utili a finanziare urgenti lavori di restauro e sostenere lo staff.





A prendersi cura di questo gioiello sono gli eredi del Maestro, che grazie ad i soli apporti personali sono riusciti a mantenerne inalterato l’antico splendore.

La recente epidemia di Covid-19 che si è aggiunta alla totale assenza di contributi statali potrebbe causare chiusura totale al pubblico di Villa Verdi per un tempo che speriamo non sia per sempre.

Per questo si è pensato bene di procedere alla raccolta fondi, per salvare il Museo del famoso compositore.

Per quel che riguarda il crowdfunding culturale in Italia, è sempre più una realtà. Nell’ambito di una crescita generale e sistemica del fenomeno, che ha fatto registrare un +59% nel 2019, la "raccolta dal basso" nell’ambito dei beni culturali e artistici macina numeri importanti.

Il 70% degli imprenditori italiani valuta positivamente il sostegno a progetti ed eventi culturali: il 51% considera strategico l’investimento in cultura nel lungo periodo e dunque lo integra nelle proprie strategie di marketing; il 36% delle imprese ha ripreso gli investimenti in cultura negli ultimi tre anni. Occorre sdoganare al più presto il cortocircuito mentale e sistemico secondo cui "con la cultura non si mangia".

Pensando soprattutto ad un Paese come l’Italia che detiene il numero più elevato di giacimenti culturali del Pianeta.