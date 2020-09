ROMA - Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al Covid-19. Savona, 84 anni il prossimo 6 ottobre, è asintomatico, è al momento in quarantena e sta lavorando da casa.In via precauzionale, fanno sapere dall'Autorità, sono state chiuse le sedi Consob di Roma e Milano per portare avanti le operazioni di sanificazione.