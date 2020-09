ROMA - La ministra dell'Interno fissa la strategia per affrontare il problema dell'immigrazione. "E' necessario lavorare con i Paesi di provenienza", sottolinea Lamorgese, che poi aggiunge: "Non posso affondare i barchini in arrivo". E infine il ministro sottolinea che negli ultimi mesi è sbarcata solo una nave Ong.