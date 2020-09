La Milano Fashion Week va online e diventa digitale

MILANO. Versione speciale per la Milano Fashion Week Donna Primavera-Estate 2021, che si terrà a Milano dal 22 al 28 settembre prossimi. A causa del Covid l’evento di quest’anno vedrà infatti sfilate ed eventi online, come il nuovo formato Digital Runway Show di Fashion Vibes, raggiungibile all’indirizzo www.fashion-vibes.com, dove si potrà assistere alle nuove collezione #SS21 dei 9 designer che fanno parte della Virtual Fashion Vibes. MILANO. Versione speciale per la Milano Fashion Week Donna Primavera-Estate 2021, che si terrà a Milano dal 22 al 28 settembre prossimi. A causa del Covid l’evento di quest’anno vedrà infatti sfilate ed eventi online, come il nuovo formato Digital Runway Show di Fashion Vibes, raggiungibile all’indirizzo www.fashion-vibes.com, dove si potrà assistere alle nuove collezione #SS21 dei 9 designer che fanno parte della Virtual Fashion Vibes.





Niente passerelle scintillanti, glamour e lusso. Per la prima volta, causa Coronavirus, la settimana della moda diventa digitale e va online riunendo in un evento unico le collezioni moda, con i marchi che hanno dovuto reinventarsi vista l’impossibilità di mostrare le loro creazioni al pubblico durante le sfilate.





La Milano Fashion Week Donna in digitale (www.fashion-vibes.com) nasce come risposta al distanziamento sociale e alla difficoltà di viaggiare imposta dalla situazione sanitaria mondiale, ma vuole anche essere una soluzione dinamica alle complessità del presente, uno strumento progettato per vivere di vita propria o per sostenere l’appuntamento con le sfilate fisiche, quando sarà possibile tornare agli appuntamenti in presenza, che restano fondamentali nel promuovere l’enorme valore produttivo e creativo della Moda nel mondo.





Con la quarta edizione di Fashion Vibes volevo rappresentare un sogno – come afferma Yuliia Palchykova, cool hunter alla continua ricerca di nuove proposte fashion e designers in tutto il mondo – volevo avvicinarmi al progetto della moda presentata in un modo nuovo, oserei dire un nuovo Rinascimento della Moda, in virtuale, rappresentare un sogno attraverso un media diverso realizzando una vera e propria sfilata virtuale attraverso un software innovativo nel mercato virtuale nell’ambito Fashion che consenta di mostrare abiti e rappresentandoli in maniera realistica, ma anche di realizzare delle vere e proprie sfilate con modelli virtuali.





Il calendario degli appuntamenti delle sfilate di ogni designer è trasmesso in streaming attraverso la piattaforma e le news sono amplificate in tutto il mondo: vogliamo che, con la piattaforma in rete, le fiere vivano per 365 giorni l’anno, per mantenere in maniera costante i contatti tra espositori e compratori.





Ma non solo, la nuova piattaforma di Fashion Vibes offre tanti servizi e opportunità in quanto diventerà un catalogo mondiale per le aziende per effettuare shop on line, oltre alla lista dei designers con i loro riferimenti.





L’Edizione Virtuale della Fashion Vibes sarà molto importante peri buyers che al momento dell’accredito avranno una password per entrare nella piattaforma, questo per facilitare i contatti, accedere alla press list e scaricare i look book di ogni designer, pensato e ideato come un biglietto da visita virtuale ma puntuale ed efficiente per essere ricontattati e fare a loro volta richieste di contatti.

La stessa filosofia che è la base dei social come Facebook e Instagram, con la possibilità per tutti i fashion addicted del mondo, i blogger, personal shopper e designers, modelle/i, fotografi, di accreditarsi proprio per facilitare i contatti, richieste servizi, opportunità di lavoro.





La Virtual Fashion Vibes una piattaforma virtuale dunque che diventa un catalogo mondiale dove ci saranno notizie press e articoli su ogni designers, le news su eventi, sempre del settore moda in Italia, Milano e in altri eventi moda eFashion Week in altre parti del mondo.