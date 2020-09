Coronavirus: in Italia 1.869 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore

ROMA - In lieve calo la curva dei contagi da Sars-Cov-2 in Italia: 1.869 casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (ieri 20, giovedì erano 23), per un totale di 35.818. I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 di ieri), e sono in tutto 223.693. Nei reparti Covid-19 ci sono 2.746 (+9) pazienti, dei quali 247 (+3) in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.