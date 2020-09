ROMA - Sono 1.587 i nuovi casi di covid-19 registrati da ieri in Italia, per un totale di 298.156 dall'inizio della pandemia: ieri erano stati 1.638. Lo rende noto il ministero della Salute. I tamponi effettuati sono stati 83.428, circa 20mila in meno dei 103.223 del giorno precedente. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 15 morti, per un totale di 35.707: ieri erano stati 24. Sono 222 i ricoverati attualmente in terapia intensiva, 7 in più di ieri.