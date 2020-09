Coronavirus: 1.912 nuovi casi e 20 decessi

ROMA - Aumentano ancora i contagi da nuovo coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi che si sono registrati sono 1.912 (+126 rispetto a ieri, quando nuovi contagi erano 1.786). Tra guariti e dimessi, 954 nuove persone (143 in meno rispetto a ieri, 222.716 in totale).Rispetto a ieri (108.019), oggi sono stati effettuati 750 tamponi in meno (107.269). Registrati 20 decessi, che portano il totale delle vittime a quota 35.801. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, il numero dei tamponi effettuati è pari a 10.894.963 unità. Questo quanto trapela dal bollettino odierno emesso congiuntamente dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile.